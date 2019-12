Koeman: Van Nistelrooy kijkt op een andere manier naar voetbal

wedstrijdverslag Sterk en veerkrach­tig GA Eagles voltooit bekerstunt tegen FC Twente

20:22 De ongeslagen reeks van Go Ahead Eagles kreeg er dinsdagavond in Enschede een prachtig hoofdstuk bij. In het hol van de leeuw boekte de ploeg van trainer Jack de Gier een even verrassende als ruime bekerzege op eredivisionist FC Twente: 2-5. Vooral de manier waarop GA Eagles de rug rechtte na periode van immense druk van de thuisploeg oogstte bewondering.