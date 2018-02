Koeman: We gaan dingen veranderen, maar de basis is 4-3-3

Door Mikos Gouka



,,En ik zie perspectief ja, want anders had ik het beter niet kunnen doen'', zegt Koeman, die samen met de nieuwe technisch directeur Nico Jan Hoogma en algemeen directeur Eric Gudde voor het eerst met de pers sprak. ,,Er is genoeg talent in Nederland. Maar we zullen dingen moeten veranderen. We hebben misschien niet meer de allerbeste spelers, maar we kunnen wel een heel goed team formeren. Het is allemaal niet zo slecht. Maar we gaan dingen anders doen, al is dat iets om later over te praten. Oranje hoort gewoon op een eindtoernooi. Helaas waren we er niet bij op de laatste twee eindtoernooien. Ik zie het niet als een makkelijke klus, in die zin dat het niet minder zou kunnen. Wat er fout is gegaan? Dat is niet zo makkelijk. We kunnen meer doen in trainingen en we kunnen anders trainen. En tactisch gezien kunnen we meer. Maar nogmaals, ik zei sinds ik weer terug ben in Nederland toch weer heel erg veel talent.''



De standaard is de zomer van 2014, waar Oranje in Brazilië meedeed met de wereldtop en de derde plek won. Koeman is het daar mee eens. ,,Die halve finale, de derde plek'', zegt hij. ,,Maar Eric Gudde bedoelt ook de zaken buiten het veld, hoe het toen was. Iedereen weet hoe het toen was, met heel veel duidelijkheid tot een geweldige teamprestatie komen. Een van mijn kwaliteiten is duidelijkheid scheppen. Welke kant gaan we op en hoe gaan we dat doen. Ik mis weleens plezier bij het Nederlands elftal. Ik kreeg het idee dat er spelers waren die dachten 'we zijn weg bij de club en kunnen even uitblazen'. Dat kan en moet anders. Spelers moeten trots zijn als ze worden geselecteerd, ze mogen het niet zien als een tussendoortje.''



Krijgen de spelers in de eredivisie volop de kans om zich de komende jaren ter profileren bij Oranje?

,,Als dat iemand is uit de eredivisie, prachtig. Er is heel veel talent. Maar het gaat om het beste team. Het gaat om het resultaat. Bewerkstelligen met jeugd, graag. Maar met een bepaalde balans. Drie spitsen? Dat is te vroeg. Over systemen praten nu is onzin. Maar ik ben een coach die veranderingen aanbrengt in systemen. We moeten verschillende varianten kunnen spelen. Maar er is een basissysteem. Dat is 4-3-3. Maar of we dat tegen straks Engeland spelen is de vraag.''



Koeman werd ook gevraagd of hij al droomde van een Europese titel als bondscoach, nadat hij in 1988 het EK won als speler. ,,Nee, daar heb ik niet over gedroomd en dat lijkt me ook niet realistisch. Laten we eerst maar eens zorgen dat we weer op een eindtoernooi aanwezig zijn. Dat is nu het belangrijkste doel."



Technische staf

Koeman heeft de technische staf rond het Nederlands elftal nog niet rond. ,,Natuurlijk hebben we daar al over gesproken'', zei de opvolger van Dick Advocaat. ,,En we spreken ook al met mensen. Maar het is nog niet zo dat de staf al rond en compleet is. Ik heb twee namen in de media gelezen. Het klopt dat ik daar altijd heel erg prettig mee heb gewerkt'', doelde hij op keeperstrainer Patrick Lodewijks en fysieke trainer Jan Kluitenberg.'' Koeman wil ook Kees van Wonderen graag in zijn technische staf hebben.