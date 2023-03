Koeman wil nu wél intensiteit zien en een lading goals: ‘Zaterdagavond was ik pas mijn chagrijn kwijt’

Met video Jasper Cillessen houdt ‘klotege­voel’ over aan rentree bij Oranje: ‘Denk dat ik me dan netjes uitdruk’

Jasper Cillessen baalde flink dat hij zich bij zijn rentree onder de lat bij Oranje niet had weten te onderscheiden. De doelman van NEC was in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk na 21 minuten al drie keer gepasseerd.