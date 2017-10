Koeman wordt geen bondscoach: Maar niet verbaasd dat ik word genoemd

Dick Advocaat heeft in november nog de leiding over twee interlands, daarna moet Nederland op zoek naar een nieuwe bondscoach. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dat niet Koeman. En dat terwijl hij veelvuldig genoemd wordt. In 2014 was er ook al sprake van een dienstverband bij de KNVB, Koeman wilde toen zelf graag bondscoach worden, maar de bond koos toen voor Guus Hiddink.

Koeman vindt het in ieder geval niet gek dat zijn naam rondzingt. ,,Dat verbaast me niet, want dat gebeurde een paar jaar geleden ook al. Maar ik ben de manager van Everton, dát is het belangrijkste. Onze prioriteit ligt nu bij het feit dat we moeten stijgen op de ranglijst.''