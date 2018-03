Koeman ziet aanvallend armoedig Oranje verliezen bij debuut

Door Maarten Wijffels



,,Ik wil een team zien dat iets uitstraalt.'' Dat zei Koeman in de aanloop naar zijn debuut als bondscoach. Hij wist ook precies wat daar wél en níét bij hoorde in het uitverkochte Ajax-stadion. Geen oeverloos breien achterin en onnodige tikkies breed en terug. Wel: stevige duels, waar mogelijk snel vooruit voetballen en ook diepgang zonder bal. Kwam het eruit gisterenavond? Ten dele dus.



En dat was niet onverwacht. Het nieuwe centrale verdedigingstrio waarmee Oranje voorlopig gaat spelen, die kun je om een boodschap sturen. Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt: ze vormden meteen een hecht blok voor de neus van PSV-keeper Jeroen Zoet, daar deed de 0-1 nederlaag niks aan af. Maar wat er minder uitkwam, was het aanvallende deel uit het script.



Spurs

Koeman koos bij zijn debuut voor een 3-4-3 speelwijze bij balbezit. Hoe het stond, leek op hoe ondermeer Tottenham Hotspur vorig jaar speelde in Engeland. Met oud-Ajacied Christian Eriksen en Dele Alli als creatieve mensen in de rug van diepe spits Harry Kane. Gisteren imiteerde Bas Dost Kane, maar da's geen vergelijking. Te stijf, te weinig brille, te weinig aanspeelpunt. En Quincy Promes en Memphis hadden het ook lastig in de ondersteunende rollen om Dost heen.



Eén gevaarlijk moment in de eerste helft, dat was alles wat Oranje liet noteren. Een vroege voorzet van links en Promes die net niet kon afronden in de doelmond. Aan de overkant kwam Engeland tot twee momenten. Waarbij Zoet één keer attent meedeed en 30 meter uit zijn doel een aanval succesvol pareerde.



Eeuwigheid

De volle Arena zag het allemaal vrij roerloos aan. Weer een nieuwe bondscoach. Weer de hoop op een nieuw elan en een einde aan de tocht door de woestijn die al sinds 2014 bezig is. Ondanks alle scepsis en cynisme was het stadion dus wel volgelopen. Daags voor de wedstrijd gooide de KNVB speciaal een persbericht de deur uit met de melding dat de première onder Koeman was uitverkocht. En dat niet alleen. In regel drie de toevoeging dat zo'n vol huis er voor het eerst was sinds de oefeninterland Nederland - Spanje van maart 2015. Dat treffen, nog onder Guus Hiddink, lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Het was een avond waarop Davy Klaassen uitblonk, scoorde en Oranje zowaar met 2-0 won.



Vanavond zat zo'n zege er nooit in. Jesse Lingard zorgde met een schot van net buiten de zestien voor het enige doelpunt van de avond. Tot een meter of 25 van het Engelse doel kwam Oranje nog wel. Daarna ging de poort dicht en vond niemand in de kleine ruimte de sleutel.



Koeman heeft nog wel wat andere smaken. Maar de opvolging van Arjen Robben en co is nou eenmaal een probleem. Tot de zomer probeert Koeman uit en tast hij af. In vier oefenduels legt hij spelers en combinaties van spelers langs de meetlat: wie is Oranje-proof en wie niet?