Koevermans: ‘Advocaat intern niet ter discussie bij Feyenoord’

Samenvatting FC Utrecht boekt verdiende zege in Sittard dankzij invaller Dalmau

20 maart Het huwelijk tussen Adrián Dalmau en FC Utrecht is nooit gelukkig geweest. Blessures braken de Spanjaard al zo vaak op. Vandaag was hij sinds tijden weer eens onderdeel van de wedstrijdselectie en zowaar besliste hij het duel met Fortuna Sittard in Utrechts voordeel: 0-1.