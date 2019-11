Koevermans blijft bovenaan lijstje van Feyenoord

Als Frank Arnesen aan de slag gaat als ‘td’, wil tijdelijk technisch directeur Sjaak Troost per 1 februari terugkeren in de raad van commissarissen. Of dat gebeurt, is voorlopig afwachten. Lang niet iedereen binnen de club is ervan overtuigd dat de stap van directielid terug naar het controlerend orgaan van de club de juiste is.