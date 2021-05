Kogel door de kerk: Ajax bereikt akkoord met Stekelenburg

Stekelenburg werd begin dit seizoen gestrikt als tweede keuze achter André Onana, maar steeg vanwege een dopingschorsing voor zijn collega in de pikorde. Stekelenburg keepte sindsdien tien eredivisieduels, waarin hij zes keer de nul hield. Ook in het gewonnen bekertoernooi speelde de ervaren sluitpost een belangrijke rol. Zijn prestaties werden twee maanden geleden beloond met een terugkeer in het Nederlands elftal.

Daarmee heeft Ajax naast aanwinst Remko Pasveer komend seizoen ook sowieso de beschikking over Stekelenburg, die in 2002 zijn debuut maakte in de hoofdmacht en sindsdien 301 wedstrijden keepte voor de Amsterdammers. Stekelenburg kwam tussendoor ook uit voor AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton, terwijl hij 58 interlands keepte namens Oranje.

De toekomst van zijn geschorste concurrent André Onana is nog ongewis. Ruim een maand geleden gaf technisch directeur Marc Overmars in gesprek met ESPN aan dat de onderhandelingen over een nieuw contract gestaakt waren. Ajax moet de doelman komende zomer verkopen om een transfervrij vertrek te voorkomen. De toekomst van Kjell Scherpen ligt komend seizoen sowieso buiten Amsterdam. De jonge sluitpost, die dit seizoen wisselvallig optrad als vervanger van Onana en Stekelenburg, zal komend seizoen worden verhuurd.