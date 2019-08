Köhlert de held van Willem II: ‘Ze vlogen er aardig in, ja’

RKC Waalwijk - ADO Den Haag

8:08 • RKC is ongeslagen in de laatste zes ontmoetingen met ADO Den Haag in alle competities en wist in drie van die duels de nul te houden. • ADO Den Haag pakte dit seizoen nog geen punt en kan voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de eerste vier duels van een verliezen (eerder ook in 2006/07). • Scheidsrechter: Edwin van de Graaf