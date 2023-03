Kökçü en Feyenoord zoeken alternatief voor One Love-band: ‘Gevoel dat-ie in het leven is geroepen om andere reden’

Kayseris­por moet tonnen van Tü­rüç-trans­fer uiterlijk deze zomer overmaken naar GA Eagles

Het Turkse Kayserispor heeft nog tot en met komende zomer om Go Ahead Eagles het geld over te maken waar de Deventer club recht op heeft in verband met de transfer van Deniz Türüç, in 2015. Die maakte later een binnenlandse transfer in Turkije. GA Eagles ontving de 300.000 euro die aan de deal van 2,5 miljoen euro vast hing nimmer en spande hierover rechtszaken aan bij het CAS en de FIFA, die het beide won.