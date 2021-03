Kökcü: ‘Ik heb juist mensen om mij heen die heel kritisch kijken naar wat ik doe’

Door Mikos Gouka



Is de eindsprint van Feyenoord afgelopen zondag met de 6-0 winst tegen VVV begonnen?

Orkun Kökcü: ,,Dat moet blijken. Het is voor ons duidelijk: Feyenoord moet volgend seizoen Europees voetbal spelen. Om dat te bereiken moeten we tot de laatste wedstrijd in mei echt een sterke serie neerzetten. Een overwinning zondag in Eindhoven zou ons enorm helpen. Jullie van de pers noemen dat toch altijd een ‘zes punten wedstrijd’? Dat is dit volgens mij ook. Een topper waarin wij nu wel resultaat moeten boeken.’'