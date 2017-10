'Kom op hè, het is wel Ajax'

,,Aan zo’n uitslag houd je natuurlijk een vervelend gevoel over”, erkende coach Alex Pastoor van de Rotterdammers. ,,Zowel verdedigend als aanvallend vond ik namelijk dat we het aardig voor elkaar hadden. Aanvallend begonnen we stroef, maar kwamen vervolgens tot heel aanvaardbaar spel. Van die ambitie om vooruit te spelen houden we ook. Alleen moet dat niet omslaan in naïviteit. Dat gebeurde. Veelzeggend vond ik het dat we juist in de counter verslagen werden. Maar goed, ondanks de uitslag ben ik tevreden over hoe we het hebben aangepakt.”



Na de min of meer ingecalculeerde nederlaag tegen Ajax van zaterdagavond, speelt Sparta komende zaterdag een veel crucialere wedstrijd: op Woudestein tegen Excelsior. Winst is noodzakelijk voor de Spangenaren om enigszins verlost te worden van het acute degradatiegevaar.