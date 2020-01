Komt er een foutmarge voor de buitenspelregel?

Door Sjoerd Mossou



Aan de scheidsrechters zal het niet liggen. Monter vertelde scheidsrechtersbaas Dick van Egmond afgelopen week dat ook de KNVB het systeem wil gaan invoeren: de buitenspelsoftware die in de Engelse Premier League wordt toegepast, met digitaal getrokken rode en blauwe lijntjes. Onder andere topscheidsrechter Bjorn Kuipers is ook enthousiast.



,,Het gaat om een investering van een paar ton’’, zei Van Egmond donderdag. ,,Maar het zou het spel wel eerlijker maken.’’



Dat laatste valt echter nog maar te bezien. Ook met de moderne software kan de VAR buitenspel in veel gevallen niet objectief en absoluut vaststellen, in tegenstelling tot wat vaak werd aangenomen. Het moment waarop de bal de voet van de passende speler verlaat, is onmogelijk exact te bepalen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dit valt te zien in deze graphic: