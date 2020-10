Koopmeiners na stunt: ‘Wij kijken niet op tegen andere teams’

AZ zorgde met een zege op bezoek bij Napoli voor een reusachtige in de Europa League (0-1). Dolblij waren de Alkmaarders na afloop, nadat ze in de eerste weken van het seizoen vooral klappen moesten incasseren.

,,Het is echt heel lekker om hier een resultaat te pakken, vooral na de eerste weken van het nieuwe seizoen’’, doelde aanvoerder Teun Koopmeiners voor de camera van RTL 7 op de vier remises op een rij. ,,Zeker gezien alle teleurstellingen in de afgelopen wedstrijden en alle coronagevallen bij ons. We hadden bepaald geen ideale voorbereiding.” Verbaasd was de middenvelder echter niet. ,,Wij kijken eigenlijk echt weinig op tegen andere teams, haha. We zijn vooral blij dat we drie punten hebben gepakt tegen de grootste concurrent in de poule. We willen dit seizoen verder komen dan afgelopen jaar.'' Toen strandde het Europese avontuur van AZ in de eerste knock-outronde tegen LASK Linz.

Bruno Martins Indi was er destijds niet bij, maar vormde tegen Napoli een betrouwbaar blok met Pantelis Hatzidiakos. ,,We hebben uitstekend gespeeld, echt gestreden’’, aldus de centrumverdediger. Of Napoli AZ onderschatte? ,,Dan doe je ons denk ik een beetje tekort. We hebben vandaag gewoon goed gespeeld en weinig weggegeven. Daar mogen we trots op zijn.’’

Volledig scherm Bruno Martins Indi. © BSR Agency

Genieten

AZ-coach Arne Slot kón genieten in Stadio San Paolo. ,,Van het eindresultaat, van de vechtlust van ons team en van ons fraaie doelpunt. Als je ziet hoe wij hier hebben gespeeld, was dit een heel ander AZ dan je normaal van ons gewend bent. Het was nu meer een kwestie van verdedigen dan van aanvallen, maar we hebben eindelijk weer eens de nul gehouden. Dat kan deze ploeg nog steeds goed, al bleek dat in de eredivisie tot dusver nog niet echt”, liet hij bij FOX Sports weten.

Slot weet wat betreft de komende competitiewedstrijd bij ADO Den Haag (zondag) nog niet waar hij aan toe is met zijn selectie. Dertien spelers van de Alkmaarse club bekeken het duel met Napoli thuis in quarantaine na een positieve coronatest. ,,Als me niet vergis volgt er zaterdag weer een nieuwe testronde. Als je kijkt bij ons naar de laatste weken worden we elke keer weer verrast door de incubatietijd van het virus. Gelukkig heeft niemand bij ons klachten op dit moment. Ik heb daarom de hoop en ook wel de verwachting dat het hierbij blijft. Maar die zekerheid kan ik niet geven.”

Volledig scherm © BSR Agency