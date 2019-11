Koopmeiners over voorselectie Oranje van Stengs: ‘Calvin moet niet gaan zweven, hè’

,,Het is mooi dat we nu tweede staan", zei Teun Koopmeiners tegenover FOX Sports na toch al een mooie week voor AZ. Bondscoach Ronald Koeman nam Calvin Stengs op in de voorselectie voor het Nederlands elftal. ,,Ik ken Calvin al sinds mijn tiende. We hebben samen alle jeugdteams doorlopen. Met het hele team zijn we hartstikke trots op hem.”

Of de club of zijn teamgenoten iets voor de aanvaller hadden geregeld na zijn verkiezing? ,,Hij moet niet gaan zweven, hè. Gewoon lekker normaal blijven doen", zei de aanvoerder met een kwinkslag. Koopmeiners was ook blij met de drie punten tegen FC Twente. ,,We boeken een prima resultaat. De tweede helft was misschien wat minder, maar we wilden vooral geen schade oplopen voor komende donderdag.”