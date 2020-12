Koopmeiners: ‘Slot zal na deze zege ook wel een glimlach hebben’

,,Ik heb hem eerst telefonisch nog gesproken, die zaterdag van het ontslag”, aldus Koopmeiners na het duel in Enschede. ,,En daarna heb ik nog wat appcontact met hem gehad. Ik weet dat Arne, dat heeft hij naar mij ook uitgesproken over de telefoon, het team het allerbeste gunt. Hij hoopt dat we onze wedstrijden blijven winnen en ons doorontwikkelen. Ik denk dat onze oude trainer ook wel een glimlach op zijn gezicht heeft na deze overwinning.”

Koopmeiners miste onlangs nog een belangrijke strafschop tegen Napoli. Voor de middenvelder is dat geen reden niet meer achter de bal te gaan staan. ,,Je weet dat als jij de penaltynemer bent, je ‘m ook een keer kunt missen. Ik ben vrij nuchter en rustig in mijn hoofd. Ik denk dat dat wel een goede eigenschap is om een penalty te nemen. Ik weet dat ik ze op hele belangrijke momenten kan maken. Dat heb ik al vaker gedaan. Die verantwoordelijkheid neem ik graag.”

AZ maakte drie dagen na de uitschakeling tegen Rijeka geen aangeslagen indruk. ,,Die uitschakeling kwam heel hard aan. Dat was vooral omdat we het compleet aan onszelf te wijten hadden. We vonden dat we daar veel beter konden en moesten dan we hebben laten zien. Daar hebben we hele goede gesprekken over gehad met elkaar. We zijn wel een ploeg die heel snel de knop om kan zetten”, aldus Koopmeiners, die met zes doelpunten nu topscorer is van AZ.