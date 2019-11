Koopmeiners verlengt, ook Brandenburg langer bij AZ

Koopmeiners kwam in 2009 in de jeugdopleiding van AZ terecht. De Castricummer maakte op 1 oktober 2017 zijn debuut in de Alkmaarse hoofdmacht. Hij speelde tot dusver 91 officiële wedstrijden voor zijn club en scoorde daarin 19 keer. Naast aanvoerder van AZ, is Koopmeiners ook captain van Jong Oranje.