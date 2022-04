Koploper Emmen morst punten, maar achtervolgers laten het compleet liggen

De Emmenaren bleven op De Vijverberg steken op 1-1. Joey Konings had De Graafschap na een kwartier spelen op voorsprong gezet, waarna Rui Mendes op slag van rust voor de gelijkmaker zorgde. In de tweede helft werd er niet meer gescoord in Doetinchem, waardoor de ploeg van trainer Dick Lukkien voor de elfde keer punten verspeelde.



Naaste belager FC Volendam kon niet profiteren van het gelijkspel van de koploper. De ploeg van trainer Wim Jonk, die lang aan de leiding ging in de eerste divisie, verloor thuis met 1-2 van Top OSS. Joshua Sanches scoorde al na vier minuten, waarna Dean Guezen in blessuretijd van de tweede helft het lot bezegelde. De goal van Martijn Kaars, nog dieper in blessuretijd, bleek voor de statistieken.



Ook Excelsior verzuimde in te lopen op FC Emmen. De Kralingers gingen met 3-0 ten onder op bezoek bij Almere City. De goals vielen allemaal na rust en kwamen op naam van Jeffry Puriel, lias Alhaft en Lance Duijvestijn. FC Emmen heeft nu 7 punten voorsprong op FC Volendam, dat nog wel een duel tegoed heeft. Het Excelsior van trainer Marinus Dijkhuizen staat nu op 9 punten van de koploper.



Verder waren er overwinningen voor MVV, FC Den Bosch, FC Eindhoven, ADO Den Haag, Jong AZ en Roda JC, en was de invalbeurt van Mohamed Ihattaren het hoogtepunt bij het 0-0 gelijkspel tussen NAC en Jong Ajac.