Koploper PSV morst peperdure punten in Emmen

Door Chris Ottens



Van Bommel had geen verrassingen in petto in zijn basisopstelling in stadion de Oude Meerdijk; Érick Gutiérrez kreeg opnieuw de voorkeur boven Gastón Pereiro, verder zat de pas 16-jarige Mohammed Ihattaren voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Met die opstelling was PSV voor rust heer en meester; FC Emmen werd alleen in de laatste minuut voor rust gevaarlijk. PSV stond op dat moment slechts met 0-1 voor; Luuk de Jong kopte in de 16de minuut raak op aangeven van Denzel Dumfries.



Dumfries had na een klein halfuur de 0-2 moeten maken, nadat De Jong de bal met zijn borst handig teruglegde, maar de rechtsback schoot wild over. Na rust leek De Jong opnieuw betrokken bij een doelpunt, opnieuw met een kopbal. Maar Dumfries liep hinderlijk buitenspel bij het moment waarbij Emmen-doelman Kjell Scherpen de bal via een Emmense verdediger in het eigen doel sloeg. Dumfries en De Jong vierden de goal nog wel, maar Jochem Kamphuis keurde de goal met behulp van de VAR af. Even later deed de arbiter dat opnieuw nadat Pablo Rosario via de arm van ‘Guti’ dacht te scoren.