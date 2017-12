Koploper PSV wordt afgeschminkt in Amsterdam: 3-0

WEDSTRIJDVERSLAGPSV is in Amsterdam tegen een 3-0 nederlaag aangelopen tegen concurrent Ajax. De ploeg had in de eerste helft al weinig te vertellen en haalde de rust met een 0-0, omdat Ajax erg weinig kansen afdwong. Alleen Kasper Dolberg kon van dichtbij inkoppen, maar zijn inzet ging over. Daarna kreeg het team van Phillip Cocu een enorme optater en verloor PSV voor het eerst een wedstrijd sinds de 2-0 verliesbeurt in Heerenveen van september.

Na rust schakelden de Amsterdammers, die met een alles of niets-instelling voetbalden, nog een tandje bij en kreeg het defensief ingestelde PSV klap op klap. Na een corner was het David Neres, die van een meter of achttien de bal achter Jeroen Zoet wist te werken. Kort daarna haalde Lasse Schöne de trekker over en verdubbelde Ajax de voorsprong.



PSV kwam die dreunen niet meer te boven en wist in de hele wedstrijd voor een koploper bedroevend weinig af te dwingen. De ploeg begon met Derrick Luckassen op het middenveld aan de wedstrijd, maar dat haalde uiteindelijk weinig uit. Voor rust kon PSV de zaak tamelijk goed dichthouden, maar na de pauze vond Ajax de gaten in de equipe van Cocu, die Jürgen Locadia al vroeg zich uitvallen. Hij moest na een duel met Matthijs de Ligt ogenschijnlijk behoorlijk geblesseerd naar de kant. Vervanger Luuk de Jong kon in Amsterdam geen potten breken.



Kansen

PSV kreeg na de 3-0 nog een paar kansen (via De Jong, Jorrit Hendrix en Marco van Ginkel) om de eer te redden, maar de nul bleef op het bord. Het duel begon vanwege hevige sneeuwval een kwartier later en naar schatting enkele honderden PSV-fans konden niet bij het duel aanwezig zijn. Ze draaiden vlak na aanvang van de tweede helft op de snelweg richting Amsterdam om, omdat ze het duel niet meer zouden kunnen bekijken.