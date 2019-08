Koploper Willem II domineert Elftal van de Week

Koeman gaat nadenken als De Ligt in oktober nog niet speelt

25 augustus Bondscoach Ronald Koeman was verrast toen bleek dat Matthijs de Ligt zaterdag op de bank zat bij Juventus in het duel bij Parma (0-1). ,,Hij is voor heel veel geld vertrokken, dus dan ga je er vanuit dat hij gaat spelen”, aldus Koeman bij Studio Voetbal.