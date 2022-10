Koploperstatus past AZ wel: ‘Onze kracht zit 'm in ons professionalisme’

Na een goede start zit PEC Zwolle in een mindere fase: ‘Geen reden tot paniek’

PEC Zwolle ging vrijdagavond in Dordrecht hard onderuit (3-0). Het was alweer het vierde puntverlies in de laatste vijf wedstrijden voor de Zwollenaren, die in Dordrecht slachtoffer werden van hun eigen aanvallend ingestelde speelstijl. ,,Spelen ze daarmee in de kaart.”

15:52