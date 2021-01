Koster: ‘Ik ga zelf het bijltje er niet bij neerleggen’

SamenvattingWillem II verloor vanavond met 1-3 van PEC Zwolle. De club uit Tilburg verkeert al weken in de hoek waar de klappen vallen, zo ook vanavond. Trainer Adrie Koster zal in ieder geval zelf het bijltje er niet bij neerleggen.

,,Nee dat gaat niet gebeuren”, zei Koster stellig na de wedstrijd. ,,Als ik zie hoe de ploeg nog steeds knokt voor elke meter dan gaat dat niet gebeuren.” Dat de moed weleens in bij de trainer in de schoenen zakt dat is duidelijk. ,,Ja, zeker in de situatie waarin wij nu verkeren, dan komt alles extra hard aan.”

Tot aan de 45ste minuut lijkt er weinig aan de hand te zijn voor de Tilburgers. Maar dan trekt scheidsrechter Sander van der Eijk de rode kaart voor Kwasi Wriedt. Tot verbazing van Koster. ,,Ik heb het terug gezien, Wriedt speelt de bal en die zal zijn voet toch een keer ergens neer moeten zetten. Hij speelt de bal af, zet zijn voet weg en die enkel zit er tussen. Ja, dat moet je wel herkennen als scheidsrechter vind ik. We zitten nu eenmaal in deze situatie maar dat moeten we toch een keer doorbreken.”

Volledig scherm Adrie Koster tijdens het duel met PEC Zwolle. © BSR Agency

Steuntje

Lange tijd had verdediger Jordens Peters het gevoel dat Willem II Zwolle redelijk onder controle hadden. Totdat spits Kwasi Wriedt met rood werd weggestuurd. Een mokerslag, omschreef Peters. ,,Je hebt ogenschijnlijk die wedstrijd onder controle, totdat PEC Zwolle via de scheids een steuntje in de rug krijgt. Dat is voor ons een mokerslag.”

,,De manier waarop we met tien man komen te staan is tekenend voor het seizoen van Willem II. ,,Wriedt heeft Van Duinen niet gezien. Er gebeurt in het voetbal soms ook weleens iets ongelukkigs. Niet elke trap op de enkels is een buitensporige actie. De scheidsrechters zijn tegenwoordig gebrand om kleine ongelukjes waar niemand iets aan kan doen te bestraffen.”

Volledig scherm Kwasi Wriedt moet van het veld. © Pro Shots / Marcel van Dorst