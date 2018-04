Kramer en Sparta hopen snel tot oplossing te komen

De aanvaller ontbrak gisteravond in de selectie van de club tegen NAC. Hij zat zijn eerste van zeven duels schorsing uit. Dit naar aanleiding van zijn wangedrag in de wedstrijd tegen Vitesse, waarbij hij verdediger Alexander Büttner in het gezicht schopte.



Hoewel de spits nog een contract heeft tot medio zomer op Het Kasteel, wil de club liever niet dat hij nog meetraint met de selectie. Kramer zou dat kunnen aanvechten, maar het belangrijkste voor hem is dat hij onder contract blijft staan bij de Spangenaren.



Sparta speelt na gisteren in elk geval nog twee competitiewedstrijden. Daarna volgen mogelijk nog twee of vier duels in de play-offs. Wanneer Kramer die duels formeel nog als Sparta-voetballer meemaakt, lost zijn schorsing sneller op. Dat maakt de zoektocht naar een nieuwe club gemakkelijker, aangezien hij dan (vrijwel) meteen in actie kan komen voor zijn komende werkgever.