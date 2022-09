Kramer en Vaessen laten zich de mond niet snoeren bij RKC: ‘Monddood? Dat gaat sowieso niet lukken’

Kritiek op de scheidsrechter en de VAR na PSV - RKC (1-0, penalty in de extra tijd) een week eerder kwam beiden op een boete en een voorwaardelijke schorsing te staan. Spelersvakbond VVCS sprak van een bespottelijke straf. RKC noemde het vonnis buitenproportioneel en beraadde zich over de beschikbaarheid van beide spelers voor de media. Kramer en Vaessen mochten toch weer hun zegje doen van de clubleiding.

,,Ik sta nog steeds achter mijn mening en volgens mij mag je ook gewoon een mening hebben in Nederland. Dat hebben Kramer en ik gedaan. Dan is het aan de KNVB of ze daar een boete of een straf voor willen geven. Ik zit daar niet meer mee”, zei Vaessen voor de NOS-camera. ,,Misschien moet ik het de volgende keer anders brengen. Wij zaten nog vol emotie”, voegde de doelman er nog aan toe.

Kramer maakte er voor de tv-camera een dolletje van. ,,Ik vond de scheidsrechter heel goed vandaag”, bleef hij maar herhalen met een grote glimlach. Zo pareerde hij alle vragen. Of ze nu gingen over de drie rode kaarten voor SC Cambuur, de strafschop voor RKC of over de nasleep van de ‘topclubpenalty’ van PSV een week eerder.



Eenmaal gedoucht ging Kramer later toch dieper op de materie in.

Let je nu meer op je woorden?

,,Het is jammer van dit voorval, maar ik zal me nu niet opeens anders opstellen dan daarvoor.”



Je bent niet monddood gemaakt?

,,Ik geef nog steeds mijn mening over dingen waarover ik mijn mening wil geven. Monddood? Nee dat gaat sowieso niet lukken. Op het moment dat dat het geval is, praat ik helemaal niet meer met de pers. We zitten soms in de emotie van de wedstrijd. Dan komen er wel eens dingen uit die misschien niet terecht zijn. Je moet ook een beetje in de schoenen gaan staan van de sporter, de trainer of de scheidsrechter.”

Quote Als de scheids­rech­ter beslissend is in een wedstrijd, leg dan gewoon voor de camera jouw keuze uit Michiel Kramer

De vrijheid van meningsuiting lijkt in het geding.

,,Het is gewoon vervelend. Van ons wordt verwacht dat wij na een wedstrijd, zeker als aanvoerder, gelijk antwoord geven op een vraag. Ik vind dat ook scheidsrechters zich moeten verantwoorden, net zoals wij. Als de scheidsrechter beslissend is in een wedstrijd, leg dan gewoon voor de camera jouw keuze uit. Dan houd je het respect van trainers en spelers. Op het moment dat scheidsrechters dat op kunnen brengen, zijn we al een aardig stapje verder.”



Sander van der Eijk kwam dit keer voor de camera om tekst en uitleg te geven.

,,Ik heb begrepen dat de rode kaarten vandaag terecht waren. En die penalty? Dat vind ik moeilijk. Waar moet je dan je arm houden?”



Dit was geen topclubpenalty?

,,Nee. Ik ga er ook niet zo heel veel meer over zeggen. Ik snap dat er gevraagd wordt naar vorige week, maar we hebben vandaag met 5-1 gewonnen. Daar zijn we hartstikke blij om. En dan is het klaar.”

Merkte je in het veld iets van de frustraties bij Cambuur?

,,Ja, logisch als je na acht minuten een rode kaart krijgt. Ik snap de reactie van Henk (Cambuur-coach De Jong, red.) wel. De trainer zit ook wel eens in de emotie. Daar moet je als scheidsrechter feeling voor krijgen en niet alles volgens de regels doen.”