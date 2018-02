Kramer is weg en daar was zelfs een zak geld voor nodig

Door Mikos Gouka



Michiel Kramer is geen speler meer van Feyenoord. Zoals verwacht. Niks vreemds aan toch?



Op zich niet. Toen trainer Giovanni van Bronckhorst op 17 december op Het Kasteel voor de derby tegen Sparta koos voor Dylan Vente was Michiel Kramer opeens spits nummer 4 in de pikorde achter Nicolai Jørgensen, Vente en Jean-Paul Boëtius. Daar wilde de 29-jarige aanvaller graag even over praten met zijn trainer. Dat werd een duidelijk gesprek: Kramer mocht weg. Vier dagen later peuzelde hij in de pauze van de achtste finale van het bekertoernooi een broodje kroket op voor draaiende camera's.