Kramer na omhaal in slotminuut: ‘Een beetje pijn in m'n rug, maar dat heb ik er wel voor over’

,,Ja, toen die bal zo uit de kluts viel was dat het enige dat ik kon doen. Ik heb heel weinig goals zo gemaakt in mijn carrière. Ik weet niet of het een hele mooie was, maar ik heb wel een beetje pijn in m'n rug nu. Harde landing op zo'n hard veld hè", zei Kramer kort na de wedstrijd met een glimlach voor de camera van ESPN. ,,Ik ben vooral blij dat we een punt hebben gepakt. PSV verdiende het misschien om hier te winnen. Nou ja, ze verdienden het natuurlijk gewoon om te winnen. Zij lieten veel kansen liggen, dus zo bleven wij in de wedstrijd en konden we blijven strijden voor een punt. Dit is voor ons natuurlijk een bonuspunt", zei de 32-jarige spits uit Rotterdam, die zijn vijfde goal in twintig duels maakte dit seizoen.