Kramer zegt Feyenoord vaarwel: Mijn droom is uitgekomen, het is goed zo

Michiel Kramer heeft middels een emotioneel statement alles en iedereen bij Feyenoord bedankt voor de tweeënhalf jaar dat hij in Rotterdam-Zuid speelde. ,,Mijn droom is uitgekomen.''

De in Rotterdam geboren Kramer werd in de zomer van 2015 door zijn lievelingsclub overgenomen van ADO Den Haag, vanochtend werd bevestigd dat zijn contract in de Kuip is ontbonden. ,,Feyenoorders, ik wil jullie bedanken voor tweeënhalf jaar steun'', zo laat Kramer via een filmpje op Twitter weten.

,,Mijn droom was altijd om in een Feyenoord-shirt en in de Kuip te spelen, die droom is uitgekomen. Ik heb twee keer op de Coolsingel mogen staan, wat niet veel spelers gegeven is. Daar ben ik heel dankbaar voor, dat koester ik heel erg. Teamgenoten, medische staf, technische staf, iedereen bij Feyenoord: super bedankt voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben. Het is goed zo, tijd om iets anders te gaan doen.''