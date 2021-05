Krankzinnige minuten bezorgen PSV duur puntenverlies

Nog altijd heeft de Eindhovense ploeg een punt voorsprong op AZ en zeven goals meer gemaakt, maar iedere volgende misstap kan fataal zijn voor de ambities in het volgende seizoen. Het kan zomaar een dubbeltje op z’n kant worden als PSV nog punten laat liggen in een van de laatste drie wedstrijden. Bekijk hier de samenvatting van PSV - SC Heerenveen (Premium)

PSV speelde tegen Heerenveen een slechte eerste helft, waarin de ploeg moeite had om kansen te creëren en zelfs op achterstand kwam. Tibor Halilovic mocht zonder druk op de bal uithalen vanaf een meter of twintig en trof in de rechterhoek doel: 0-1.

Na rust wisselde Schmidt direct drie man. Eran Zahavi, Nick Viergever en Pablo Rosario mochten in de kleedkamer achterblijven, terwijl Noni Madueke, Yorbe Vertessen en Armando Obispo moesten zorgen voor meer druk op de Friese goal. Dat lukte na een klein uur, toen Vertessen een voorzet van Philipp Max binnenwerkte.



Het was het startschot van een krankzinnige fase in Eindhoven. Direct na de 1-1 zorgde Cody Gakpo namelijk met een vuurpijl voor de 2-1. Keeper Erwin Mulder had geen antwoord op zijn schot van afstand, zoals Yvon Mvogo dat voor rust niet had bij Halilovic. Maar binnen wéér een minuut maakte Siem de Jong weer de 2-2 en kon PSV weer opnieuw beginnen. Zo vielen er liefst drie goals binnen twee minuten tijd.



Er kwamen daarna voor beide doelen nog een aantal mogelijkheden, maar het eindigde uiteindelijk in een remise.