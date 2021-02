Krijgt Van den Brom vrijdag tegen Charleroi nog een laatste kans bij Genk?

Samenvatting Tannane zag ‘toptrans­fer’ in rook opgaan: ‘Ik had het een paar weken moeilijk’

7:49 Oussama Tannane heeft in de winter een lucratieve transfer zien afketsen. De spelmaker van Vitesse is de teleurstelling voorbij. ,,Maar ik had het een paar weken wel moeilijk.”