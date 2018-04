'Kritiek is niet erg, maar wel met respect graag'

Ten Hag wacht op mooi weer: 'M'n fiets staat al klaar'

11 april Na zijn eerste honderd dagen als trainer van Ajax maakt trainer Erik ten Hag op de website van zijn werkgever een uitgebreide tussenbalans op. ,,Bij Amsterdammers weet je waar je aan toe bent. En ik kan me daar wel in vinden. Bovendien ben ik iemand die zich aanpast. Toen ik afgelopen winter werd geïntroduceerd, hoorde ik vaak 'die Tukker past helemaal niet in Amsterdam.' Wat een vooroordeel.''