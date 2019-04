Kritische Ten Hag hongerig naar prijzen: ‘Je moet bekennen dat dit heel knap is’

,,Een fantastische prestatie. We hebben gevochten als leeuwen", toonde Ten Hag zich een blij mens voor de camera's van Ziggo Sport. Toch zag hij ook verbeterpunten: ,,We hebben niet goed geanticipeerd op de omzetting bij Spurs (na de blessure van Jan Vertonghen, red.). Daardoor moesten we veel te veel achter de bal aanlopen en het kost dan veel te veel kracht om steeds de duels aan te gaan en mee te gaan in hun opportunistische spel. We hadden in een andere veldbezetting moeten gaan staan, dat gebeurde onvoldoende. Het is mooi om te zien dat David Neres meteen op de paal schiet als het wél gebeurt.” Ten Hag denkt dat Spurs dan ook geleerd heeft van het systeem dat de Engelse ploeg na het uitvallen van Vertonghen heeft gehanteerd. ,,Maar wij hebben hier ook van geleerd.”



Ondanks de kritische kanttekeningen is Ten Hag vooral heel blij met het resultaat. ,,We zijn halverwege en staan er goed voor. Je moet bekennen dat dit heel knap is. De wilskracht is heel mooi om te zien", aldus de Ajax-coach, die zondag zijn eerste prijs kan winnen als coach van Ajax tijdens de bekerfinale tegen Willem II. ,,We zijn hongerig en zullen er voor gaan. Het is de eerste prijs van het seizoen die we kunnen pakken. We gaan nu eerst alles op een rijtje zetten en kijken hoe fit en fris de spelers zijn. Dan zetten we zondag een team neer dat de bekerfinale kan winnen.”