Kritische Ten Hag: We zijn te kijk gezet, dit kan zo niet

,,Ik denk dat PSV ook wel beter is dan AEK Athene, maar de manier waarop we ons te kijk hebben laten zetten, kan niet'',zo was Ten Hag kritisch voor de camera van FOX Sports. ,,Dat had niks te maken met onze manier van verdedigen,maar puur met gebrek aan scherpte. We gaven gewoon heel gemakkelijk de bal weg.'' Ten Hag wilde geen vergelijking maken met april, toen Ajax in Eindhoven ook met 3-0 verloor. ,,Er is sindsdien veel veranderd bij Ajax,maar alleen heb ik vandaag niets van teruggezien. Dit kan zo niet. We zijn afgetroefd. Dit doet echt pijn.''

Ten Hag had geen spijt dat hij de geblesseerde Matthijs de Ligt door middenvelder Frenkie de Jong had vervangen. ,,Ook als ik het achteraf bekijk, dan zou ik dat met het beschikbare materiaal weer doen", zei hij. ,,Tegen AEK Athene ging dat woensdag namelijk ook goed. Toen benutten we wel de ruimte die er lag. Dat had nu ook gekund."



Nicolás Tagliafico was de enige echte verdediger van Ajax in het uitduel met PSV. Daley Blind, Noussair Mazraoui en De Jong speelden in het verleden vaak op het middenveld. ,,Maar het lag niet alleen aan het verdedigen", zei Ten Hag. ,,We waren ook niet scherp. Dat had ik niet verwacht. Want daar hebben we de spelers op gewezen."