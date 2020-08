Kroonjuweel Antony krijgt bij Ajax de tijd om te rijpen

Robben wordt aanvoerder bij FC Groningen: ‘Hij is het ultieme voorbeeld’

2 augustus Arjen Robben (36) wordt het komende seizoen de aanvoerder van FC Groningen. Dat vertelde trainer Danny Buijs vandaag aan het Dagblad van het Noorden. ,,Hij is het ultieme voorbeeld voor iedereen”, aldus de coach. Zaterdag was Azor Matusiwa nog captain in het gewonnen oefenduel met Heracles Almelo (1-0).