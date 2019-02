Kruiswijk zet punt achter voetbalcarrière

Kruiswijk debuteerde in 2002 namens FC Groningen in het betaald voetbal, waarna hij via Anderlecht, Roda JC (huur) en SC Heerenveen in 2014 bij Vitesse belandde. Daar kampte hij de laatste jaren echter met een hardnekkige blessure aan zijn rug.

,,En dat gaat maar niet over", zo vertelt Kruiswijk tegen de officiële kanalen van Vitesse. ,,Als volledig meetrain dan heb en hou ik teveel last. Nu is het moment dat het lijkt dat het niet meer beter wordt, in ieder geval dusdanig om bij een ploeg in de Eredivisie te voetballen. Lastig, maar soms lopen dingen zo. Ertegenin gaan blijkt ook geen voordeel op te leveren. Het is nou eenmaal zo.”