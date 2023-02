Kuip in extase: Marcus Pedersen schiet Feyenoord in slotminuut langs AZ

Net voor de arbitrage aankondigde dat er vijf minuten extra werden gespeeld, sloeg Marcus Pedersen toe namens Feyenoord. De Noor haalde uit met links uit, de bal werd getoucheerd en sloeg achter Mathew Ryan in de bovenhoek binnen. Het betekende 2-1 en drie punten. AZ moet nu al vijf punten goedmaken terwijl Ajax, PSV en FC Twente nog maar hun eigen wedstrijden moeten winnen.

De kraker tussen Feyenoord en AZ was voor de pauze een wedstrijd zonder kansen. De ploeg uit Alkmaar koesterde de voorsprong die het op fortuinlijke wijze had gekregen. Een corner werd door Javairo Dilrosun achter zijn eigen keeper Timon Wellenreuther gekopt. Feyenoord zette vervolgens wel aan, maar meer dan een schot naast van Quinten Timber leverde dat niet op. Tot in de blessuretijd van de eerste helft alsnog de Kuip trilde van opwinding. Oussama Idrissi was de aangever en Alireza Jahanbakhsh knikte raak. Een doelpunt waar Feyenoord een week lang aan had geknutseld in de wetenschap dat een voorzet vanaf links bij de tweede paal forse kans van slagen zou hebben omdat Milos Kerkez niet sterk genoeg in de lucht zou zijn om Alireza Jahanbakhsh van zich af te kunnen houden.

De treffer betekende uiteraard opluchting in Rotterdam, want Feyenoord had een volledige tweede helft om de winnende treffer te produceren. Een driepunter werd vurig gewenst want het zou AZ op afstand zetten en bovendien kan Ajax niet dichterbij kruipen. Bovendien weet Slot dat de rentree van Gernot Trauner aanstaande is en uiteraard is aanvoerder Orkun Kokcu er na zijn schorsing tegen AZ straks ook weer gewoon bij, terwijl de Pool Sebastian Szymanski ook niet al te lang meer in de ziekenboeg zal vertoeven.

De tweede helft zocht Feyenoord lange tijd naar openingen. Op een wegens buitenspel afgekeurde treffer van Santiago Gimenez na bleek dat lastig. Slot haalde Idrissi naar de kant en bracht Igor Paixao. Even later bracht Slot Mo Taabouni voor Quinten Timber. AZ hield de rijen echter gesloten. Tot negen minuten voor tijd Quildinschy Hartman de voorzet gaf. Gimenez knikte maar de bal ging naast het doel van Mathew Ryan, zoals ook een poging van Taabouni de juiste richting miste. Het leek bij 1-1 te blijven. Tot Pedersen een keer het geluk zocht en vond. Zijn uithaal zorgde voor grote vreugde in de Kuip, voor drie punten en na pogingen tegen Ajax, FC Twente en PSV eindelijk een gewonnen topwedstrijd voor Feyenoord.

