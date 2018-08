Kuipers fluit duel tussen PEC en PSV, Nijhuis krijgt Ajax tegen Emmen

PEC-spits Van Duinen teleurge­steld: ‘Laten we eerst maar eens punten gaan pakken’

11:18 Mike van Duinen hoopte na zijn overstap van laagvlieger Excelsior in het linkerrijtje te belanden met PEC Zwolle, maar vooralsnog vindt de spits zich zonder punten terug in de kelder van de eredivisie. ,,Onderaan staan is niet de bedoeling."