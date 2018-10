Kuipers geeft fout toch toe: 'Ik had strafschop niet moeten geven'

De penalty leidde tot veel ophef. De gedupeerde Koch zei meteen na afloop: 'We zijn geen mietjes, het is een contactsport', scheidsrechterbaas Dick van Egmond sprak zich uit over de zaak en in Breda besloot een groenteboer een dag na de wedstrijd tot een ludieke actie: hij hielp op zaterdag geen scheidsrechters meer. Eerder deze week zei de scheidsrechter nog bij zijn standpunt te blijven. In de Veronica Ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica zei hij: ,,Niemand heeft de beelden gezien die ik heb gezien voor mijn scherm."

De evaluatie van afgelopen woensdag in Zeist heeft hem van mening doen veranderen. ,,We hebben dit geëvalueerd in de groep en daar is besloten dat dit niet de overtredingen zijn waar we penalty's voor willen geven."

,,Je zit in zo'n wedstrijd, ik had de verdediger van NAC (Menno Koch, red.) al vaker gewaarschuwd en had het gevoel dat er een terugtrekkende beweging was, met links en rechts. Je kunt die kracht niet waarnemen, maar ik had er geen twijfel over. Maar achteraf gezien is de conclusie dat ik beter geen strafschop had kunnen gegeven, gezien alle commotie. De penalty was te zwaar."