Kuipers komt terug op penaltysituatie: ‘Voorkeur voor een strafschop’

,,Zeker op basis van de beelden achter het doel heb ik een voorkeur voor een strafschop”, vervolgde Kuipers. ,,Dan zie je dat het been wordt uitgestoken en dat Dest over dat been gaat. Maar als je het beeld vanuit mij ziet, dan denk je te zien dat het contact niet plaatsvindt. Het leek een soort ‘heupmoment’.”



Kuipers werd door videoscheidsrechter Bas Nijhuis niet naar de zijkant van het veld geroepen om de situatie terug te kijken. ,,We gaan nooit naar de monitor als het een twijfelgeval is. We gaan alleen naar de monitor als we een duidelijke fout hebben gemaakt”, legde de scheidsrechter uit. ,,We blijven nu met een twijfelgeval zitten. Gelukkig heeft het geen gevolgen voor het eindresultaat gehad, daar ben ik wel blij mee. Als Bas mij had geroepen, had ik een strafschop gegeven. Maar Bas heeft het, op basis van de regels, goed gedaan.”