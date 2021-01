Kuipers leidt topper tussen Ajax en PSV, Rotterdamse derby voor Higler

Samenvatting Verheydt helpt Almere met late goal aan zege op De Graafschap en is zeker van play-offs

3 januari Almere City heeft de Keuken Kampioen Divisie-topper tegen De Graafschap gewonnen. Thomas Verheydt kopte in de 90ste minuut de 1-0 binnen voor de ploeg van trainer Ole Tobiasen, dat daarmee verzekerd is van de play-offs en serieus mee blijft doen in de titelrace.