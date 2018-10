Kuipers staat achter zijn beslissing: ‘Het was een lichte schamp’

Over de rode kaart was geen twijfel, met name door de snelheid en intensiteit waarmee het gebeurde, zo laat de arbiter weten aan FOX Sports. ,,Mijn assistent zei meteen dat het geel was, maar ik twijfelde ook al tussen geel en rood. Het was voor mij moeilijk waar te nemen. Uiteindelijk wordt hij gecheckt door de VAR en Danny Makkelie zei dat ik maar even moest gaan kijken omdat hij het een rode kaart vond. Daar vond ik het ook duidelijk dat dit het geval was.”



Even later stond Kuipers opnieuw voor een belangrijke beslissing, want was het nou een overtreding van Kasper Dolberg op de blunderende Justin Bijlow? Ook hier blijft de scheidsrechter achter zijn beslissing staan. ,,Dolberg raakt de bal niet. Het was een hele lichte schamp tegen de arm die je ziet, en je moet je als scheidsrechter dan ook afvragen of de bal daardoor over de lijn gaat. Ieder doelpunt wordt gecheckt door de VAR. Dit is ook nagekeken, en als ik de beelden zo zie vind ik het een terechte beslissing van de VAR om dit doelpunt goed te keuren.”