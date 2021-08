Kuipers wil glansrijke carrière passend slot geven: ‘Hij was écht niet het grootste talent’

Door Tim Reedijk



Stoppen op je hoogtepunt is een kunst. Scheidsrechter Bjorn Kuipers lijkt met de EK-finale tussen Engeland en Italië op Wembley en vanavond de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, in een voor een groot deel gevulde Arena, een passend einde aan zijn loopbaan te geven. Na onder meer twee WK’s, drie EK’s, de Champions League-eindstrijd in 2014, twee Europa League-finales en de EK-finale zit het er na vanavond écht op voor de man die onlangs door de KNVB tot bondsridder werd benoemd en die sinds 2004 in het betaald voetbal actief is.



Oud-scheidsrechter Jaap Uilenberg (71) had Kuipers onder zijn hoede als coach en is, logischerwijs, positief over de carrière van de Oldenzaler. ,,Maar je moet ook altijd kijken hoe het begon. Want in 2005 was hij écht niet het grootste scheidsrechterstalent. Je kijkt dan ook wat de voetbalwereld vraagt. Bjorn is een manager, die capaciteiten zag je al vroeg bij hem en die heeft hij uitgebouwd. Maar de geweldige ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt, had echt niemand kunnen voorzien.’’