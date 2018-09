Kuyt haalt trainersdiploma en mag nu amateurs en beloften coachen

Musonda aan de slag bij Vitesse: 'Ik houd van voetbal over de grond'

17:54 Charly Musonda kijkt uit naar zijn avontuur bij Vitesse. De Belg (21) is dit jaar de derde huurling van Chelsea in Arnhem. ,,De eredivisie staat voor open en aanvallend voetbal. Voetbal over de grond. Daar houd ik van.”