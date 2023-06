‘Laatbloeier’ en Almere City-held Duijvestijn haalt inspiratie uit Vardy en Weghorst: ‘Zag dit niet meer aankomen’

GA Eag­les-topscorer Willumsson keert terug in nationale selectie van IJsland

Willum Willumsson keert terug in de nationale selectie van IJsland. De 24-jarige middenvelder van Go Ahead Eagles maakte in 2019 zijn debuut voor zijn vaderland, maar kwam daarna niet meer in actie. Hij is nu opgeroepen voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden.