Laatkomer Dasa vraagt Vitesse-coach na 'misverstand' om hem te straffen

Dasa is normaliter de vaste rechtsback van de Arnhemmers, maar werd in Frankrijk vervangen door Romaric Yapi. Dasa kwam te laat, omdat er een misverstand was ontstaan over de afgesproken tijd. Voor de camera van ESPN reageerde de verdediger op zijn reservebeurt. ,,Het kan gebeuren, maar natuurlijk ben ik er niet trots op dat ik te laat kwam.’’

De back nam het zichzelf kwalijk. ,,Het had niet moeten gebeuren. Ik heb mijn straf gekregen en daarmee is het nu goed.’’ Dasa wist al direct hoe laat het was en stapte zelf naar de trainer. ,,Ik heb direct mijn excuses aangeboden en tegen de coach gezegd dat hij mij eruit moest halen. Persoonlijk houd ik wel van deze strenge regels, het maakt niet uit dat ik daar nu door word gestraft. We hebben voor het seizoen dingen afgesproken en daar moeten we ons aan houden.’’

Overwintering

Dankzij de remise in Frankrijk maakt Vitesse nog altijd kans op Europese overwintering. ,,We hebben een heel goede uitgangspositie’’, aldus de tevreden Dasa, die trots was op zijn ploeg. ,,Het is heel moeilijk om hier een resultaat te boeken.’’ Vitesse neemt het in de laatste speelronde van de Conference League-groepsfase op tegen hekkensluiter NS Mura.

