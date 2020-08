Laatste daad Koeman: beloont hij Ihattaren met plek bij Oranje?

1. Het was de tweede helft laatst in het oefenduel van PSV met SC Verl. Een verdediger van de Duitse derdeklasser was in problemen. Diep op eigen helft dreigde hij de bal kwijt te raken aan Mohamed Ihattaren. Maar twee tellen later was alles omgekeerd. De linksback maakte een simpel één-tweetje en dribbelde fluitend het middenveld in. Ihattaren vond het best, liet het lopen. Deed niet eens een aanzet tot een balverovering.