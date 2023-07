Laatste formaliteiten worden vandaag afgehandeld: Calvin Stengs voor vier jaar naar Feyenoord

Als Danilo daadwerkelijk verkocht wordt aan Rangers FC, kan Feyenoord zo’n zes miljoen euro tegemoetzien. De Rotterdamse club heeft dan nog nadrukkelijker de middelen om zelf de markt op te gaan. Stengs is in die zin een welkome versterking van de selectie. Er zijn dagen geleden al lijntjes uitgeworpen naar de voormalig vleugelaanvaller van AZ, die twee jaar geleden voor 15 miljoen euro werd verkocht aan Nice.

Bij de Franse club was hij in 32 duels goed voor één doelpunt en één assist. Op huurbasis bij Royal Antwerp schitterde hij vorig seizoen onder Mark van Bommel vooral op het middenveld. Hij was in 31 duels goed voor drie goals en negen assists en won de Belgische dubbel, waarna Royal Antwerp zondagavond ook nog de Supercup won.