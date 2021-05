Laatste NAC-duel voor Van Hooijdonk? ‘Aannemelijk, maar de fans hebben het me moeilijk gemaakt’

Van Hooijdonk was zelf verantwoordelijk voor de 1-1, maar uiteindelijk zag hij hoe Jonathan Okita vlak voor tijd NEC naar de eredivisie hielp. ,,Dit is echt een verschrikkelijk gevoel. Ik kon me vooraf geen scenario bedenken dat het mis zou gaan. Voor de wedstrijd was het ook een gekkenhuis, dat was zó bijzonder om mee te maken. Als je dan ziet wat voor feest het nu na afloop had kúnnen zijn...", zo doelde Van Hooijdonk bij ESPN op het onthaal van de NAC-fans.



Diezelfde fans hebben de aanvaller bovendien aan het twijfelen gebracht. Van Hooijdonk is namelijk transfervrij deze zomer: ,,Ik heb al in een ander interview ook aangegeven dat het aannemelijk is dat dit mijn laatste wedstrijd voor NAC was. Ook als je ziet wat er afgelopen seizoen allemaal gebeurd is. Mentaal is het vaak lastig geweest, maar ik ben niet gebroken. Maar als je dan nu weer kijkt naar de fans hier... Ze hebben het me wel moeilijk gemaakt, laat ik het zo zeggen.”

Steijn

Maurice Steijn is volgend seizoen in elk geval van de partij bij NAC Breda. Tenminste, als het aan de coach zelf ligt: ,,Ik wil graag blijven. We zijn een traject in gegaan waarbij we dit jaar eigenlijk moesten promoveren. Die doelstelling hebben we door de coronaperikelen bijgesteld, maar we zijn alsnog heel dichtbij geweest. Vandaag hebben we ook het NAC gezien wat de mensen graag willen zien. Daar wil ik op voortborduren", aldus Steijn.

De coach vond dat zijn ploeg het verdiend had om te promoveren naar de eredivisie: ,,Op basis van deze wedstrijd was dat terecht geweest. Zij krijgen na rust één kans en die maken ze schitterend af. Dat is ook voetbal. Na de 1-1 had iedereen het gevoel dat we gingen winnen, maar dan word je toch weer teruggedrongen. Dan is er één moment en heel je droom ligt aan diggelen.”

Volledig scherm Maurice Steijn. © ANP