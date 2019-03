Labiel Heerenveen komt met de schrik vrij tegen tiental Willem II

Heerenveen toonde vanmiddag tegen Willem II maar weer eens over een bijzonder merkwaardige ploeg te beschikken (4-2). Na een grandioze eerste helft leidden de Friezen met 3-0, maar na rust was de ploeg van Jan Olde Riekerink onherkenbaar. Willem II knokt zich terug tot 3-2, maar moest zich in de slotfase met tien man tóch gewonnen geven.

Willem II-debutant Victor van den Bogert zal zich een ander eerste optreden hebben voorgesteld. De verdediger uit Breda, die al een paar jaar tot de selectie hoort, kreeg omdat Jordens Peters niet fit was eindelijk een kans in de eredivisie. Na drie minuten ging hij niet vrijuit bij een loopactie van Michel Vlap, die de uitkomende Timon Wellenreuther verraste met een prachtige voetbeweging. Een paar minuten later maakte hij hands bij een voorzet van diezelfde Vlap en ging de bal op de stip. Voor Goirlenaar Sam Lammers was het een koud kunstje.

Even leek het beter te gaan met Willem II. Maar op een steekpass van wie anders dan Vlap schoot Lammers nog voor de pauze zijn tweede treffer binnen, al duurde het even voor daar duidelijkheid over was. Eerste assistent Joost van Zuilen vlagde voor buitenspel. De VAR, Christiaan Baks, greep in en sprak van een geldige treffer.

Minder uitzichtloos

Willem II ging dus met een 3-0 achterstand de rust in. Dat kon de bekerfinalist niet over zijn kant laten gaan. Het zette aan en trof na de pauze een angstige thuisploeg. Meteen na de rust kreeg Alexander Isak al twee kansen om het er wat minder uitzichtloos uit te laten zien. Een hakje eindigde op de paal, een schot in de korte hoek op de voeten van Warner Hahn. Het was een kleine opleving. Een onzekerheid van Van den Bogert die de bal zomaar over de zijlijn trapte bracht Willem II opnieuw in het nauw. Diego Palacios kon een inzet van Vlap nog op de doellijn weg koppen.

Gelukkig voor Willem II ging ook een van de tieners van Heerenveen in de fout. Kik Pierie verspeelde de bal aan Dankerlui. Die stelde Isak in staat om er 3-1 van te maken. Hahn had daarna een goede redding nodig om Crowley van de aansluitingstreffer af te houden. Die kwam er toch, na balverlies van Johnsen bij een aanval van Heerenveen. Bij een counter bediende Isak de Griek Pavlidis, die de bal in de hoek schoof.

Een rode kaart voor Thomas Meissner leek een einde te maken aan de opmerkelijke revival van Willem II. De Duitser probeerde rond de middenlijn Lammers de bal met een tackle te ontfutselen. Een tackle van achteren, oordeelde de arbiter en greep naar de zwaarste sanctie. De Tilburgse club kwam daarna wat moeilijker tot kansen tegen een steeds angstiger spelend Heerenveen. De beste mogelijkheid was voor Daniel Crowley. Het schot van de Brit vijf minuten voor tijd eindigde op de paal. Kristinsson kreeg in de vijf minuten extra tijd het hoofd niet tegen een voorzet van Crowley.

Ver in extra tijd zorgde Rienstra voor de bevrijdende 4-2 voor Heerenveen.