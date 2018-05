Labyad bij Ajax herenigd met Erik ten Hag

Labyad stond al langer op het wensenlijstje van Ten Hag. Afgelopen winter wilde Ajax de Marokkaan al overnemen, maar toen kwam het niet tot een overeenkomst. Wel werd toen al gesproken over een zomerse transfer die er nu van gaat komen. Labyad speelt met FC Utrecht nog in de play-offs voor Europees voetbal. Daarna zal de deal helemaal afgerond worden.

Het belooft sowieso een hete transferzomer voor Ajax te worden. Spelmaker Hakim Ziyech vertrekt uit Amsterdam en hoopt op het WK met Marokko uit te blinken. De Italiaanse topclub AS Roma heeft de zinnen gezet op Justin Kluivert die met Ajax maar geen overeenstemming kan bereiken over een nieuw contract. Verder is het zeer de vraag of Ajax toptalent Matthijs de Ligt binnenboord kan houden. De verdediger wordt begeerd door tal van Europese topclubs. Ook keeper Andre Onana heeft al meerdere keren aangegeven op een transfer te azen.